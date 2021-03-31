Son dakika haber! Koyulhisar'da ev yangını

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Ortaseki köyü Merkez Mahallesi'nde bir evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve köylülerin ilk müdahaleyi yaptığı yangını, Koyulhisar Belediyesi İtfaiyesi ve Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri söndürdü.

Yangında evin çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara