Son dakika haber | Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da köylerdeki haber leşme ve elektrik kablolarını çalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı'nın farklı köylerinde, farklı tarihlerde haber leşme ve elektrik kablolarının çalınması, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 4 köyden kablo çalan şahısların kimlikleri tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, kabloları çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3!ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

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