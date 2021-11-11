Son dakika haber | Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber | Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Çankırı'da köylerdeki haberleşme ve elektrik kablolarını çalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da köylerdeki haber leşme ve elektrik kablolarını çalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı'nın farklı köylerinde, farklı tarihlerde haber leşme ve elektrik kablolarının çalınması, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 4 köyden kablo çalan şahısların kimlikleri tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, kabloları çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3!ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Son dakika haber | Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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