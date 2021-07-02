Son dakika haber! Köylerde "Kırım kongo kanamalı ateşi" aşılama çalışmaları
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Son dakika haber! Köylerde "Kırım kongo kanamalı ateşi" aşılama çalışmaları

Son dakika haber! Köylerde 'Kırım kongo kanamalı ateşi' aşılama çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Kırım kongo kanamalı ateşiyle mücadele için büyükbaş hayvanlara dış parazit aşılaması yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Kırım kongo kanamalı ateşiyle mücadele için büyükbaş hayvanlara dış parazit aşılaması yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Veteriner Hekimlerimiz tarafından Dumlupınar ilçemize bağlı köylerde Kırım kongo kanamalı ateşiyle mücadele ve diğer rahatsızlıklar için dış parazit aşılaması yapılmaktadır. Bu parazitler çeşitli yollarla insanlara geçebilmektedir. Başta akciğer, karaciğer olmak üzere birçok organda yaşayabilmektedirler. Köylerimizdeki büyükbaş hayvanlarımıza uygulayacağımız iç ve dış parazit aşısı ile bu hastalık yapan canlıların (parazitlerin) önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Son dakika haber! Köylerde 'Kırım kongo kanamalı ateşi' aşılama çalışmaları
Son dakika haber! Köylerde 'Kırım kongo kanamalı ateşi' aşılama çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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