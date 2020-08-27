Son dakika haber... Köydeki yaşlıların fikirleri bilim adamlarına kaynak olacak
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Son dakika haber... Köydeki yaşlıların fikirleri bilim adamlarına kaynak olacak

Son dakika haberi: Kırklareli'de 2019-2020 yıllarında Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında 34 köyde çalışılma yapıldı.

Son dakika haber... Köydeki yaşlıların fikirleri bilim adamlarına kaynak olacak
27.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:58

Kırklareli'de 2019-2020 yıllarında Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında 34 köyde çalışılma yapıldı. Proje kapsamında köydeki yaşlıların fikirleri bilimsel araştırmalara dayanak olacak.

Kırklareli'de 2019-2020 yıllarında Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmalarında sona gelindi. Projenin son arazi çalışmaları Covid-19 tedbirlerine uyularak başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında Kırklareli'nin özellikle yaşlı nüfusu yüksek köyleri etnobotanik, etnozooloji ve sosyoloji konularında tecrübeli uzmanlarca ziyaret edilerek, geleneksel olarak kullanılan biyolojik zenginlikleri araştırıldıktan sonra yöredeki halkın kültürel kimliğinin bir parçası olarak nesiller boyunca aktarılan bitkisel, hayvansal, bakteriyel ve fungal kaynaklardan sağlanan beslenme, sağlık, endüstriyel ürünler ile tarım-hayvancılık faaliyetlerine yönelik geleneksel ürünler hakkında bilgiler derlendi. Proje kapsamında toplamda 34 köyde çalışılma yapıldı. Çalışmalardan elde edilen çıktılar bir veri tabanında toplanarak, yeni bilimsel araştırmalar için bilim adamlarına kaynak olacak. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

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