Son dakika haber! KÖYCEĞİZ YANGININDA 13'ÜNCÜ GÜN; YANGIN BÜYÜDÜ
Son dakika haberi: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla Alibaba Dağı eteklerinde yangın büyüdü. Farklı noktalara sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Karadan müdahalenin zor olduğu bölgede, 3 uçak ve 9 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı