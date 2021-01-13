Son dakika haber... Köyceğiz sahilinde yaklaşık 2 metrelik ölü yayın balığı kıyıya vurdu
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Son dakika haber... Köyceğiz sahilinde yaklaşık 2 metrelik ölü yayın balığı kıyıya vurdu

13.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:59
Son dakika haber... Köyceğiz sahilinde yaklaşık 2 metrelik ölü yayın balığı kıyıya vurdu

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ölü yayın balığı kıyıya vurdu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ölü yayın balığı kıyıya vurdu.

Delta Plajı mevkisinde hareketsiz haldeki yayın balığını fark eden çevredekiler, durumu belediyle ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, yayın balığını bulunduğu yerden aldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ceylan, bu büyüklükteki yayın balığının bölgede daha önce görülmediğini belirterek, "Yaklaşık 2 metreye yakın yayın balığı olduğunu tespit ettik. Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdik, gerekli çalışmayı başlattılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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