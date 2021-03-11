Son dakika haber | Köyceğiz polisinden sahte belge operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Köyceğiz polisinden sahte belge operasyonu

11.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:18
Son dakika haber | Köyceğiz polisinden sahte belge operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahte sertifika hazırlayarak haksız kazanç elde eden şebeke, polisin düzenlenen operasyonu ile yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahte sertifika hazırlayarak haksız kazanç elde eden şebeke, polisin düzenlenen operasyonu ile yakalandı. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dubleks bir evde sözde farklı alanlarda eğitim düzenlenerek kursiyerlere sahte sertifika ve ustalık belgesi düzenlendiği, resmi belgede sahtecilik-dolandırıcılık suçlarının gerçekleştiği bilgisi alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki çalışmalarla bir işyeri, 2 adet ikamet ve 2 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, kantin işletmeciliği, bilgisayar programcılığı, emlak danışmanlığı, aşçılık, çocuk gelişimi, müteahhitlik, halkla ilişkiler, sigortacılık, oto alım satım ve ilişki ve evlilik danışmanlığı eğitimi adı altında çok sayıda sahte sertifika düzenledikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin işyeri, ikamet ve araçlarda yapılan aramada, 5 adet telefon, 4 adet laptop, 2 adet tablet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 48 adet fişek, 1 adet takoz olarak tabir edilen araç takip cihazı, 2 adet fotoğraf makinesi, 190 adet çeşitli meslek gruplarına ait yetkisiz olarak düzenlenen sertifika ve çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardında adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Son dakika haber | Köyceğiz polisinden sahte belge operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Prens Harry Murat Balcı Şevket Çoruh
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Ali Şansalan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Köyceğiz polisinden sahte belge operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:18:53. #1.14#
title