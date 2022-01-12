Son dakika haber! Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi, Atatürk Kordonu sular altında kaldı

Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi, Atatürk Kordonu sular altında kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3 günden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi. Göl taşarak Köyceğiz Atatürk Kordonu'nu sular altında bıraktı.

Köyceğiz'de, 3 günden bu yana yağmurun devam etmesi üzerine gölün su seviyesi yükseldi. Köyceğiz Gölü'nün yağışlarla beraber taşmasıyla, göl kenarında bulunan bazı işletmelerin eşyaları sular altında kaldı. Su seviyesi artmaya devam ederken, Kargıcak Çayı ve Namnam Çayı bol su taşımaya devam ediyor. Taşkının eski yıllarda da yaşandığı ancak bu yıl yaşanan taşkının çok büyük hasara yol açmadığı belirtildi. Küçük çaplı meydana gelen sel tehlikelerine karşı müdahaleler ise devam ediyor.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç taşkınları yerinde inceledi. Köyceğiz Belediye çalışanları ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.