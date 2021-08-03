Son dakika haber | Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı

Son dakika haber | Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının yayılması üzerine 3 mahalle tahliye edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının yayılması üzerine 3 mahalle tahliye edildi.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

'Yangın söndürme helikopteri düştü' iddiasına Orman Genel Müdürlüğü'nden çok net yanıt: Haber asılsızdır
"Yangın söndürme helikopteri düştü" iddiasına Orman Genel Müdürlüğü'nden çok net yanıt: Haber asılsızdır
Türkiye'deki orman yangınları yedinci günde sürüyor! İşte il il son durum
Türkiye'deki orman yangınları yedinci günde sürüyor! İşte il il son durum
Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Haydar Aliyev Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yusuf Güney Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 21:56:31. #1.16#

title