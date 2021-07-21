Son dakika haber: Köyceğiz'de orman yangını başladı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sultaniye Kaplıcaları arkasındaki çamlık alanda orman yangını başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sultaniye Kaplıcaları arkasındaki çamlık alanda orman yangını başladı.

Edinilen bilgiye göre, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangına ilk etapta kara ekipleri müdahale ediyor. Bölgeye hava gücü olarak helikopter sevk edilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de su ve arazöz desteği sağlıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı