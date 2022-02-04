Son dakika... KÖY ODASINDA SİLAHLI 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI: 3 YARALI - Haberler
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Son dakika... KÖY ODASINDA SİLAHLI 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesindeki köy odasında, gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada Z.D. (38), N.Ş. (42) ve M.D. (33) ayaklarından vurularak yaralandı.

ASLANAPA, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesindeki köy odasında, gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada Z.D. (38), N.Ş. (42) ve M.D. (33) ayaklarından vurularak yaralandı.

Aslanapa ilçesine bağlı Ada köyünde saat 02.30 sıralarında A.A. (44), köy odasında gürültü çıkardıkları gerekçesiyle Z.D., N.Ş. ve M.D. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda A.A., evden getirdiği av tüfeğiyle 3 kişiye ateş açarak yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ayaklarından vurularak yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma tarafından yakalanan A.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Son dakika... KÖY ODASINDA SİLAHLI 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI: 3 YARALI

Son dakika... KÖY ODASINDA SİLAHLI 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI: 3 YARALI

Son dakika... KÖY ODASINDA SİLAHLI 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Aslanapa, Kütahya, Güncel, Haber

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