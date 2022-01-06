Son dakika haber | Köy korucusu, diğer korucu arkadaşlarının tutanağı sayesinde şehit sayıldı

ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de göreve giderken trafik kazasında ölen köy korucusu Serhat Özer'in (28) ailesi tarafından açılan davada yerel mahkemenin, Özer'in olay günü görevli olduğuna dair resmi bir belge bulunmadığı için şehit sayılmamasına dair verdiği karar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde bozuldu. Kararda, diğer korucular tarafından tutulan tutanakta kazanın göreve giderken meydana geldiğinin ifade edildiği ve Özer'in ölümünden 2 gün öncesine ait olan görev takip defterine göre görevli olduğunun tespit edildiği belirtilerek şehit sayıldı.

Şemdinli'de köy koruculuğu yapan Serhat Özer, 19 Temmuz 2015 tarihinde ilçe merkezi ile kırsal Kayalar Mahallesi arasındaki yolun 11'inci kilometresinde, kullandığı motosiklete karşıdan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Özer'in çocukları, göreve giderken kaza yaptığını ileri sürdükleri babalarının şehit sayılması için, avukatları aracılığıyla, Ankara 18'inci İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Özer ailesinin avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, "Bu karar kesin olarak verildi. Artık, buna benzer davalarda müteveffaların şehit sayılmasının önü açıldı. Bu karar, tutanakların hukuk nezdindeki önemine dair de önemli bir gösterge olmuştur. Bu durumlarda, tüm kamu görevlilerin daha titiz davranması ve tutanaklarını eksiksiz tutmaları gerekmektedir" dedi.