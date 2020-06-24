Son dakika haber | Kovid-19 vakalarının arttığı mahallede ek önlemler alındı
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Son dakika haber | Kovid-19 vakalarının arttığı mahallede ek önlemler alındı

Son dakika güncel haberi... İzmir'in Menderes ilçesine bağlı 2 bin 700 vatandaşın yaşadığı Küner Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ek tedbirler alındı.

24.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:51

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı 2 bin 700 vatandaşın yaşadığı Küner Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ek tedbirler alındı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, dün itibarıyla mahalle genelinde vaka sayısının artmasının ardından sabah saatlerinde Küner'e geldi.

Özel kıyafetli 20 kişiden oluşan ekipler, öncelikle mahallede yaşayan yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlara Kovid-19 testi yaptı.

Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ekipler girişte vatandaşların ateşini ölçtü, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları konusunda camiden ve jandarma araçlarından uyarı anonsları yapıldı.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede ilk vakanın 3 gün önce tespit edildiğini, vaka sayısının artmasıyla mahalle genelinde ek tedbirler aldıklarını belirtti.

Tiryaki, "Mahallede yaşayan herkese maske takma zorunluluğu getirdik. Vatandaşların gittiği kahvehane, berber ve ibadetlerini yaptıkları camiyi mahalle genelinde hastalık bitinceye kadar kapatma kararı aldık. Mahalle genelinde herhangi bir şekilde karantina söz konusu değil. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri gerekli görürse değerlendirir. Mahalle genelinde minibüs ve ticari taksi sahibi ve şöförlük yapan çok kişi var. Kontrol amaçlı onlara da test yapıldı." dedi.

Tiryaki, yapılan testlerde pozitif oldukları belirlenen hastaların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını, bu süre boyunca ihtiyaçlarının vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.

Küner Mahallesi Muhtarı Harun İbiş Aydan ise hastalığın daha fazla yayılmaması konusunda Menderes Kaymakamlığının ek önlemler aldığını ifade etti.

Son dakika haber | Kovid-19 vakalarının arttığı mahallede ek önlemler alındı

Kaynak: AA

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