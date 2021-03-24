Son dakika haber... Kovid-19'un yol açtığı ekonomik sıkıntılar Vatikan'ı da etkiledi
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Son dakika haber... Kovid-19'un yol açtığı ekonomik sıkıntılar Vatikan'ı da etkiledi

24.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:42
Son dakika haber... Kovid-19'un yol açtığı ekonomik sıkıntılar Vatikan'ı da etkiledi

Son dakika gündem haberine göre Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle Vatikan'da görev yapan kardinaller başta olmak üzere çalışanların maaşlarında kesintiye gittiği belirtildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle Vatikan'da görev yapan kardinaller başta olmak üzere çalışanların maaşlarında kesintiye gittiği belirtildi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın "Motu Proprio" adıyla anılan yeni bir Papalık Nizamnamesi çıkararak, salgın koşullarının ağırlaştırdığı mali kriz dolayısıyla Vatikan maliyesine birtakım yeni düzenlemeler getirdiği belirtildi.

Vatikan bütçesinde personel giderlerinin önemli bir gider kalemini oluşturduğu ifade edilen nizamnameye göre, Katolik Kilisesi'ndeki ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en yüksek makam olan kardinallerin maaşında yüzde 10 kesintiye gidildi.

Alt düzeydeki din adamları ile diğer Vatikan personelinde daha küçük miktarda kesintiler olacak.

Söz konusu değişiklik nisandan itibaren yürürlüğe girecek ve maaşlar kesintili şekilde ödenecek.

Açıklamada, Papa Franciscus'un bu kararı halihazırda yürüyen işleri devam ettirebilmek amacıyla orantılılık kriterine göre aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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