Son dakika haber | Kovid-19'u yenen Finike Belediye Başkanı göreve başladı
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Son dakika haber | Kovid-19'u yenen Finike Belediye Başkanı göreve başladı

04.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:34
Son dakika haber | Kovid-19'u yenen Finike Belediye Başkanı göreve başladı

Edinilen son dakika haberine göre Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina süreci tamamlanınca görevine döndü.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina süreci tamamlanınca görevine döndü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Geyikçi, 2 haftalık karantina sürecinin ardından Kovid-19'u yendi.

Yeni iş gününde birim yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda durum değerlendirmesi yapan Geyikçi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geyikçi, tedavi sonrası kendisini iyi hissettiğini, Finikeliler için durmaksızın çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Hastalığı süresince kendisini arayan, dualarını eksik etmeyen hemşerilerine teşekkür eden Geyikçi, "Halkımız, koronavirüse karşı çok dikkatli olmalı. Salgın sona erene kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalıyız. Tedbiri elden bırakmamalı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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