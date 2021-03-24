Son dakika haber! Kovid-19 testi pozitif çıkan baba ve oğlu, Aksaray'da yolcu otobüsten indirilip karantinaya alındı
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Son dakika haber! Kovid-19 testi pozitif çıkan baba ve oğlu, Aksaray'da yolcu otobüsten indirilip karantinaya alındı

24.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:14
Son dakika haber! Kovid-19 testi pozitif çıkan baba ve oğlu, Aksaray'da yolcu otobüsten indirilip karantinaya alındı

Son dakika haber: Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran ve sonucu beklemeden Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıkan baba ve oğlu, sonucun pozitif çıkması üzerine, filyasyon ekibi tarafından Aksaray'da yolcu otobüsünden indirilip ambulansla öğrenci yurduna nakledildi.

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran ve sonucu beklemeden Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıkan baba ve oğlu, sonucun pozitif çıkması üzerine, filyasyon ekibi tarafından Aksaray'da yolcu otobüsünden indirilip ambulansla öğrenci yurduna nakledildi.

Ankara'da rahatsızlanan Araf A. (48) ile oğlu Aslan A. (23) Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucunu beklemeyen baba ve oğlu memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek üzere otobüse bindi.

Aksaray'a yaklaştığı sırada test sonucunun sisteme pozitif şeklinde düşmesi üzerine, durum Aksaray'daki filyasyon ekibine bildirildi.

Filyasyon ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki otobüsten indirdikleri Araf A. ve Aslan A'yı izole alana aldı.

Sağlık ekipleri işlemlerinin ardından baba ve oğlunu, ambulansla öğrenci yurduna götürdü.

Polis ekipleri, baba ve oğluna karantina kurallarına uymadıkları için toplam 6 bin 300 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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