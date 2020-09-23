Son dakika haber | Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için pedal çevirdiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için pedal çevirdiler

23.09.2020 21:17 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:20
Son dakika haber | Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirlerine dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

Diyarbakır Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirlerine dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

Kayapınar ilçesindeki bir AVM önünde toplanan üyeler, Kovid-19 ile ilgili dövizler taşıyıp, vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafeye uymaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Diyarbakır Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Murat Altunkalbur, burada yaptığı konuşmada, artık Türkiye'de de bisikletin bir karne hediyesi, bir eğlence aracı olmaktan ziyade, ulaşımda zorunlu bir araç haline geldiğini ve kullanımının yaygınlaştığını söyledi.

Kulüp olarak pandemi sürecine dikkati çekmek, kişisel hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralının önemini bir kere daha hatırlatmak için etkinlik düzenlediklerini belirten Altunkalbur, şöyle konuştu:

"Bisikletlerimizi bu süreçte temastan kaçınmak, mesafemizi korumak için ulaşım aracı olarak kullanıyoruz ve bisikleti olan herkesi temastan kaçınmak için pedallamaya davet ediyoruz. Kovid-19 virüsünün yayılmaya başladığı ilk zamanlarda bizler yetkililerimizin evde kal çağrılarına uyarak faaliyetlerimize ara verdik. Artık kısmi bir normalleşme süreci içerisindeyiz, sağlık ve spor için hijyen ve mesafe kurallarına uyarak pedallamaya gayret gösteriyoruz."

Kulüp üyeleri daha sonra bisikletleriyle şehir turu attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Ayaydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Charles Michel Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hanife Cimilli İbo Acun Ilıcalı Meryem Uzerli
Spor Sörloth Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Ankara Saldırı Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 21:27:00. #1.15#
title