Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
28.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:40
Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Samsun'da yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Samsun'da yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Merkez Atakum ilçesinde işlek caddelerinden olan Alparslan Bulvarı'nda sınırlamanın başlamasının ardından sakinlik gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun