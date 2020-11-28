Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Samsun'da yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.