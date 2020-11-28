Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

28.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:40

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Samsun'da yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Samsun'da yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Merkez Atakum ilçesinde işlek caddelerinden olan Alparslan Bulvarı'nda sınırlamanın başlamasının ardından sakinlik gözlendi.

Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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Son dakika: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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