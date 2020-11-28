Son dakika haber! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika haber! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

28.11.2020 21:11 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:15

Son dakika haberleri: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Antalya'da, başta alışveriş merkezleri olmak üzere mağaza, restoran, kuaför ve diğer işletmeler kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla iş yerlerinin önündeki masa ve sandalye gibi eşyalarını içeriye alarak kepenkleri indirdi. Kısıtlamanın başlamasıyla normalde yoğunluk görülen Cumhuriyet Meydanı ile Işıklar ve Güllük caddelerinde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri ise kent merkezinde önlem aldı. Vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendiren ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetime başladı.

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Son dakika haber! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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