Son dakika haber! Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika gündem haberi: Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
17.09.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:44
Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
Kent merkezinde Vali Hüseyin Öner başkanlığında yapılan Kovid-19 denetiminde, Kongre Caddesi ile Pazar mevkisi denetlendi, buradaki vatandaşlar salgına karşı bilgilendirildi.
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Kaynak: AA