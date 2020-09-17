Son dakika haber! Kovid-19 tedbirleri denetlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Son dakika gündem haberi: Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

17.09.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:44

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kent merkezinde Vali Hüseyin Öner başkanlığında yapılan Kovid-19 denetiminde, Kongre Caddesi ile Pazar mevkisi denetlendi, buradaki vatandaşlar salgına karşı bilgilendirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Beren Saat Seda Sayan Tuna Kiremitçi Candaş Tolga Işık
Spor Arda Turan Metin Oktay Vedat Muriqi Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Daha Fazla Erkek Çocuk Bursa Meriç
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 12:44:40. #1.14#
title