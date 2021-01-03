Son dakika haber: Kovid-19 tedavisi devam eden Kadir Topbaş, diyalize makinesine bağlandı

Son dakika gelişmesine göre Bir süredir koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, diyaliz makinesine bağlandı.

Bir süredir koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, diyaliz makinesine bağlandı.

Alınan bilgiye göre, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Topbaş'ın özel bir hastanede tedavisi sürüyor.

Yoğun bakım ünitesinde bulunan ve diyaliz makinesine bağlanan Topbaş'ın, 16 Kasım'dan bu yana Kovid-19 tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak