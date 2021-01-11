Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Edinilen son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 90 milyon 882 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 946 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 974 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 90 milyon 882 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 946 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 974 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 943 bini, Hindistan'da 10 milyon 473 bini, Brezilya'da 8 milyon 109 bini ve Rusya'da 3 milyon 425 bini aştı.

New York'un iki bölgesine, Kovid-19 salgınına karşı temel hizmet çalışanlarını aşılama sürecini hızlandırmak için mega aşı merkezi kuruldu.

İngiltere'de yaşlılar ve sağlık çalışanlarının, ülkedeki 7 büyük toplu aşı merkezinde Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanırken, salgında ülkeyi daha kötü günlerin beklediği bildirildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, salgına karşı geliştirdikleri aşının 2021 yılı üretim hedefinin 1,3 milyar dozdan 2 milyar doza çıkarıldığı bildirildi.

İtalya'da Milano Üniversitesinin yaptığı bilimsel araştırma, Kasım 2019'da genç bir kadından alından deri biyopsisinde Kovid-19 izine rastlandığını ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzmanların, Kovid-19'un kaynağıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere perşembe günü Çin'e gideceği bildirildi.

Avrupa'da salgınla mücadelede aşılama stratejisi, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini olumlu etkiledi.

Çekya'da binlerce kişi, Kovid-19 önlemlerini protesto etti.

Arnavutluk'ta Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Ülkede ilk aşı, Tiran "Rahibe Tereza" Üniversite Kliniği Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Müdürü Najada Çomo'ya ve ikinci aşı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yapıldı.

Zimbabve'de cenaze merasimleri yasaklandı

İsrailli 5 insan hakları örgütü, Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara Kovid-19 aşısı yapılmaması talimatını mahkemeye taşıdı.

Filistin'in ise Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısını Orta Doğu'da tescil eden ilk ülke olduğu bildirildi.

İran Tabipler Birliği Genel Başkanı Muhammed Rıza Zaferkandi, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 ay içerisinde Hindistan, Çin ve Rusya'dan 2 milyon AstraZeneca aşısı ithal etmeyi planladığını söyledi.

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlanırken, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas Kovid-19'a yakalandı. ???????

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi.

Zimbabve'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında cenaze merasimlerinin yasaklandığı bildirildi.

Malezya, Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha aşı alacak

Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kabine üyesi 3 bakan, evlerinde karantinaya girerken, ülkede Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacağı açıklandı.

Malezya Başbakan Muhyiddin Yasin ise Kovid-19 vakalarının yoğun artışını önlemek üzere federal bölgelerden başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ve Labuan ile Melaka, Johor, Penang, Selangor ve Sabah eyaletlerinde sokağa çıkma yasağının 13 Ocak'tan itibaren yeniden uygulamaya konulacağını duyurdu.

Endonezya, Sinovac şirketine ait Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi. Gıda ve İlaç Ajansından (BPOM) yapılan açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" aşısının ülkede acil kullanımına izin verildiği belirtildi.

Endonezya'da hükümet ayrıca, vaka artışlarını önlemek üzere Java ve Bali adaları genelinde 25 Ocak'a kadar Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı. Java ve Bali genelinde çok sayıda eyaletlerdeki ofis, restoran ve ibadethaneler bir süreliğine kapatılırken toplu taşıma ve alışveriş merkezlerine kişi sınırlaması getirildi.

Filipinler, 9 Ocak'ta Hindistan Serum Enstitüsü ve yerel ortağı Faberco Life Sciences Inc. ile 30 milyon doz Covovax marka Kovid-19 aşısı alımını güvenceye almak için anlaşma imzaladı. Pfizer ve Oxford'dan AstraZeneca aşıları ise henüz Filipin hükümetinden onay alamadı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, salgında çok tehlikeli bir aşamaya girdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija