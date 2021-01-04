Son dakika haber... Kovid-19 salgını Almanya'da istihdamdaki 14 yıllık yükselişe son verdi
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Son dakika haber... Kovid-19 salgını Almanya'da istihdamdaki 14 yıllık yükselişe son verdi

04.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:59
Son dakika haber... Kovid-19 salgını Almanya'da istihdamdaki 14 yıllık yükselişe son verdi

Son dakika haber: Almanya'da toplam istihdam, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi nedeniyle 2019'a göre 477 bin azalarak 44,8 milyon kişiye geriledi.

Almanya'da toplam istihdam, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi nedeniyle 2019'a göre 477 bin azalarak 44,8 milyon kişiye geriledi. Böylece 2007'den beri istihdamda devam eden yükseliş son buldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2019'a göre yüzde 1,1 geriledi.

2020'de istihdama katılan kişi sayısı 477 bin kişi azalırken, toplam istihdam 44 milyon 792 bin milyon olarak kayıtlara geçti. Böylece istihdam, 14 yıldır art arda artışına son vermiş oldu.

Destatis açıklamasında, ülkede 2019'da istihdamın 2018'e göre yüzde 0,9 yükseldiği anımsatılarak, "İstihdamda 2020'deki düşüş, 2008-2009 küresel ekonomik ve mali krizi de dahil olmak üzere Almanya'da 14 yılı aşkın süredir gözlemlenen istihdam artışının korona kriziyle sona erdiği anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte, 2007'den bu yana istihdamda görülen yükselişin Kovid-19 krizi olmasa bile muhtemelen kısa sürede sona ereceğine vurgu yapılan açıklamada, "Çünkü Almanya'da demografik değişim nedeniyle iş gücü potansiyeli azalmaktadır. Bu gelişmede şu anda yerli nüfusun daha yüksek iş gücüne katılımının ve yabancı işçilerin gelişinin dengeleyici etkisi azalmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Geçen yıl iş gücündeki en keskin düşüş 281 bin (yüzde 0,8) ile hizmet sektöründen geldi. Hizmet sektörünün istihdamı 33,5 milyon olarak kayıtlara geçti.

Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı geçen yıl yüzde 2,3 azalarak (191 bin) 8 milyon 169 bin kişiye geriledi.

İnşaat sektörünün istihdamında yüzde 0,7'lik (17 bin kişi) artış dikkati çekerken, tarım, orman ve balıkçılık sektörlerinde istihdamında yüzde 3,7'lik (22 bin) azalış görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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