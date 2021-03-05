Son dakika haber: Kovid-19 risk haritasında "turuncu" kategorideki Kocaeli'de 7 bin kişilik denetim ekibi sahada

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "turuncu" kategoride yer alan Kocaeli'de, 7 bin kişilik denetim ekibi sahada görev yapacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "turuncu" kategoride yer alan Kocaeli'de, 7 bin kişilik denetim ekibi sahada görev yapacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz kentte devam eden denetimlere katıldı.

Yavuz, salgınla mücadele kapsamında illerin 4 gruba ayrıldığını, Kocaeli'nin de "yüksek riskli" grupta yer aldığını hatırlattı.

Birçok alanda birtakım normalleşme kararlarını uygulamaya başladıklarını, bunun takibini 7 bin kişilik denetim ekibiyle yapacaklarını aktaran Yavuz, "Her bir yeri denetleyeceğiz, kontrol edeceğiz. Böylelikle bu süreçten esnafımızın en az zararla çıkmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, bu süreçte büyük fedakarlık gösteren ve tedbirleri elden bırakmayan esnafa, kamu kurumlarına, belediyelere, sanayi ve ticaret odası yetkilileri ile vatandaşlara teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Kocaelili kardeşlerimize güveniyoruz çünkü bu şehir Türkiye'nin lider ve önder bir şehri dolayısıyla salgınla mücadelede de bu başarısını, liderliğini bir kez daha gösterecek ve inşallah turuncu olan rengimizi, önce sarıya, sonra maviye dönüştüreceğiz. Bunu bir ay içerisinde mutlak suretle gerçekleştireceğimize inanıyorum. Kurallara dikkat edersek, maske takarsak, mesafemize ve hijyene dikkat edersek kısıtlamalardan kurtulabiliriz."

"65 yaş üstü aşılama oranlarında yüzde 70'lerin üzerine çıktık"

Aşılama faaliyetlerine değinen Vali Yavuz, "Özellikle 65 yaş üstü aşılama oranlarında yüzde 70'lerin üzerine çıktık. Talimatımla ilimiz genelinde yalnız yaşayan ya da elektronik ortamda randevu almasını bilmeyen tüm büyüklerimize yönelik aşı ekipleri oluşturduk. Bu ekiplerimiz kapı kapı geziyor ve büyüklerimizin evlerinde aşılama faaliyetlerini hassasiyetle yürütüyor. Bu dönemde özellikle kafe ve restoranların, kahvehane gibi işletmelerin açık tutulabilmesi esnaf ve vatandaş olarak bizim elimizde. Aldığımız karalar çerçevesinde aşama aşama eğitime de başladık. Evlatlarımız evlerinde sıkıldı, okullarına devam etmelerini gönülden arzuluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay