Son dakika haber: Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere polis müdahalesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere polis müdahalesi

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İngiltere'de polis Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önündeki barikatları aşmaya çalışan ülke genelinde alınan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke genelinde alınan tedbirleri protesto etmek isteyen gruba müdahalede bulundu.

İngiltere'de polis Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önündeki barikatları aşmaya çalışan ülke genelinde alınan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke genelinde alınan tedbirleri protesto etmek isteyen gruba müdahalede bulundu.

Son dakika haber: Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere polis müdahalesi
Son dakika haber: Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere polis müdahalesi
Son dakika haber: Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere polis müdahalesi
Son dakika haber: Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere polis müdahalesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Son dakika haberi | Malezya polisi, Bitcoin madenciliğinde kullanılan cihazların üstünden silindirle geçti
Son dakika haberi | Malezya polisi, Bitcoin madenciliğinde kullanılan cihazların üstünden silindirle geçti
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu
Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Vaka sayılarında yaşanan artış Reuters'ın gündemine oturdu
Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Vaka sayılarında yaşanan artış Reuters'ın gündemine oturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hande Yener Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Can Bartu Burak Elmas Rachid Ghezzal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere polis müdahalesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 19:55:10. #1.15#

title