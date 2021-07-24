Son dakika haber: Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere polis müdahalesi
Son dakika haberleri... İngiltere'de polis Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önündeki barikatları aşmaya çalışan ülke genelinde alınan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke genelinde alınan tedbirleri protesto etmek isteyen gruba müdahalede bulundu.
İngiltere'de polis Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önündeki barikatları aşmaya çalışan ülke genelinde alınan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke genelinde alınan tedbirleri protesto etmek isteyen gruba müdahalede bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar