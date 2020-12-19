Son dakika haber! Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı gruba müdahale

Edinilen son dakika haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

Parlamento Meydanı'nda bir araya gelen grup, buradan yürüyüşe geçti. Kalabalık, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir süre bekledi. Göstericileri, Trafalgar Meydanı'nda dağılmaları için uyaran polis, uyarıları dikkate almayan göstericilere müdahale etti, bazı göstericileri de gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar