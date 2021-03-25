Son dakika haber: Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 27, Fas'ta 11 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 27, Fas'ta 11 kişi hayatını kaybetti

25.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:25
Son dakika haber: Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 27, Fas'ta 11 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 27, Fas'ta 11 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 27, Fas'ta 11 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybettiği, 747 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 637'ye, vaka sayısının da 247 bin 254'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 213 bin 969 olduğu kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 11 kişinin öldüğü, 439 kişinin testinin de pozitif çıktığı ifade edildi.

Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 786, vaka sayısının 492 bin 842, iyileşenlerin sayısının da 480 bin 607 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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