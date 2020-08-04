Son dakika haber | Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 561, Hindistan'da 803 kişi öldü
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Son dakika haber | Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 561, Hindistan'da 803 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 561, Hindistan'da 803 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber | Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 561, Hindistan'da 803 kişi öldü
04.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:24

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 561, Hindistan'da 803 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 561 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 94 bin 665'e, vaka sayısı da 16 bin 641 artarak 2 milyon 750 bin 318'e yükseldi.

Böylece ülkede 8 Haziran'dan bu yana bir günde görülen en düşük vaka sayısı kayda geçti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 560 bin 218 vaka ve 23 bin 365 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 912 bin 319 oldu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 803 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 38 bin 938'e çıktı.

Hindistan'da son 24 saatte 52 bin 50 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 855 bin 746'ya yükseldi.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 230 bin 510 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

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Kaynak: AA

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