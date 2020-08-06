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Son dakika haber | Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1437, Hindistan'da 904, Meksika'da 829 kişi hayatını...

Bir son dakika haberine göre BUENOS AIRES/Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1437, Hindistan'da 904 ve Meksika'da 829 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber | Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1437, Hindistan'da 904, Meksika'da 829 kişi hayatını...
06.08.2020 08:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:41

BUENOS AIRES/Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1437, Hindistan'da 904 ve Meksika'da 829 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1437 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 97 bin 256'ya, vaka sayısı da 57 bin 152 artarak 2 milyon 859 bin 73'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 585 bin 265 vaka ve 24 bin 109 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 20 bin 637 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 904 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 699'a çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 56 bin 282 artarak 1 milyon 964 bin 536'ya ulaştı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 328 bin 336 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 829 artarak 49 bin 698'e ulaştı. Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 139 artışla 456 bin 100'e yükseldi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 304 bin 708 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış ve ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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