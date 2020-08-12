Son dakika haber... Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi öldü
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Son dakika haber... Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi öldü

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haber... Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi öldü
12.08.2020 08:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1274 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 103 bin 26'ya, vaka sayısı da 52 bin 160 artarak 3 milyon 109 bin 630'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 639 bin 562 vaka ve 25 bin 571 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 243 bin 124 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 926 artarak 53 bin 929'a ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 686 artışla 492 bin 522'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 332 bin 800 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 834 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 bin 91'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 60 bin 963 artarak 2 milyon 369 bin 639'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 640 bin 21 kişi iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

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Kaynak: AA

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