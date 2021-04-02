Son dakika haber: Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozları uygulanmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozları uygulanmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

Son dakika haber: Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozları uygulanmaya başlandı
Son dakika haber: Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozları uygulanmaya başlandı
Son dakika haber: Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozları uygulanmaya başlandı
Son dakika haber: Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozları uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Mustafa Şentop Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozları uygulanmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:04:55. #1.16#
title