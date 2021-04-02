Son dakika haber: Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozları uygulanmaya başlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.