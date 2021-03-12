Son dakika haber: Kovid-19'la dalga geçen Tanzanyalı liderin sağlık durumunun kötü olduğu iddialarına yalanlama
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Son dakika haber: Kovid-19'la dalga geçen Tanzanyalı liderin sağlık durumunun kötü olduğu iddialarına yalanlama

12.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:44
Son dakika haber: Kovid-19'la dalga geçen Tanzanyalı liderin sağlık durumunun kötü olduğu iddialarına yalanlama

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını küçümseyen ve Kenya'da tedavi gördüğü iddia edilen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını küçümseyen ve Kenya'da tedavi gördüğü iddia edilen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, Magufuli'nin hasta olduğu iddialarına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Magufuli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, her zamanki gibi görevine devam ettiğini kaydetti.

Son günlerde Magufuli'nin nerede olduğu ve sağlığı hakkında uydurma haberler çıktığına dikkati çeken Majaliwa, bu haberlerin yurt dışında yaşayan Tanzanyalılar tarafından yayıldığını sözlerine ekledi.

Kovid-19'a karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren Magufuli, katıldığı etkinliklerde maske de takmıyordu.

Magufuli son olarak 24 Şubat'ta halk arasında görülmüş, 27 Şubat'ta düzenlenen Doğu Afrika Topluluğu toplantısına Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan katılmıştı.

Kovid-19'la dalga geçen Tanzanyalı liderin Kenya'da virüs tedavisi gördüğü iddia edilmişti.

Tanzanya'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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