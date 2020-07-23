HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber: "Kovid -19 krizi ile birlikte 'dijital finans ve muhasebe profesyonellerine' ihtiyaç artacak"

Son dakika ekonomi haberine göre Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Derneği (ACCA) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Kovid-19: Krizden İyileşmeye Giden Yol ve Finans Profesyonellerine Düşen Görevler konulu toplantı düzenledi.

Son dakika haber:
23.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:07

Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Derneği (ACCA) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Kovid-19: Krizden İyileşmeye Giden Yol ve Finans Profesyonellerine Düşen Görevler konulu toplantı düzenledi. ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, toplantıda yaptığı konuşmada, "İş hayatında başlayan dönüşüm ile kurumlarda yeni mesleki becerilere duyulan ihtiyaç artıyor. İş dünyası ve işletmeler değişimden güçlenerek ve büyüyerek çıkmak isteyecek. Bu noktada finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artacak." dedi.

ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Derneği) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Kovid-19: Krizden İyileşmeye Giden Yol ve Finans Profesyonellerine Düşen Görevler konulu online toplantı düzenledi. Toplantıda koronavirüs salgınının dünya ekonomilerine etkisi ve finans profesyonellerinin geliştirmesi gereken yeni yetkinlik alanları gibi konular konuşuldu. Etkinlikte; ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz ile ACCA üyeleri olan Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen ve Digitürk Finans Direktörü Burak Polat konuşmacı olarak yer aldı.

"İşletmeler kriz sonrasında yüzde 47 oranında orta vadeli planlamalara odaklanmaya başladı"

ACCA tarafından yapılan mart ve mayıs aylarında yapılan Kovid-19 küresel araştırmasının sonuçlarını katılımcılarla paylaşan ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, Kovid-19 krizinin dünya ve Türkiye genelinde şirketlere olan etkilerinden bahsetti.

Demiröz, "Çalışan verimliliğindeki azalma mart ayında globaldeki işletmeler için en büyük sıkıntı kaynağıyken haziranda çalışanların verimliliğindeki azalmanın artık ikinci sıraya düştüğünü görüyoruz. Türkiye'de ise işletmeler için en büyük sıkıntının nakit akışında olduğunu söyleyebiliriz. İşletmelerin Haziran ayında artık krizle mücadele stratejilerini vurgularken yüzde 47 ile orta, yüzde 36 ile uzun vadeye odaklandıklarını görmekteyiz. Mart ayında bu daha çok kısa vade odaklı olarak karşımıza çıkıyordu. Türkiye'de ise haziran ayına baktığımızda işletmelerin yüzde 3'ünün odaklarının hala kısa vadeli olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Kriz ve sonrasında dijital finans ve muhasebe profesyonellerine olan ihtiyacın artacağını belirten Demiröz, "İş hayatında başlayan dönüşüm ile kurumlarda yeni mesleki becerilere duyulan ihtiyaç artıyor. İş dünyası ve işletmeler değişimden güçlenerek ve büyüyerek çıkmak isteyecek. Bu noktada finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artacak. Artık verileri derleyip toplayan değil, değerlendirip yorumlayan, teknolojik süreçler elde edilen sonuçlara insani ve etik unsurunu etkileyen, analitik ve stratejik düşünce yapısına sahip tam donanımlı finans ve muhasebe profesyonelleri önem kazanacak. Bu donanımlara sahip finans ve muhasebe profesyonelleri de şirketleri güçlü finansal yönetime sahip, sürdürülebilir kurumlar haline getirme potansiyeline sahip olacaklar. Biz de ACCA olarak sektörde oluşan ihtiyaç doğrultusunda finans ve muhasebe profesyonellerine yönelik CertDIF adını verdiğimiz finans alanına yönelik dijital inovasyon sertifika programı geliştirdik. ACCA ruhsatı sürecinde alınan eğitimlere özel dijitale yönelik bu sertifika, finans profesyonelleri dijital yetkinliklerini arttırma imkanı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin turizm tanıtım faaliyetleri için çalışmalara devam edildi"

Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, "Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı olarak yıl boyunca turizmi geliştirmeye ve turizm ürünlerini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

Şirketler için nakit akışının çok önemli olduğunu ve bu dönemde yeni stratejilerin üretilmesi gerektiğini belirten Türkmen, "Bu dönemde çalışmalarımızı devam ettirdik ve güvenli turizm (safe tourism) isimli sertifika geliştirdik. Turizm tesislerinin dahil olduğu program ile yabancı turistlerin ülkemize geldikleri andan dönüşlerine kadar her adımda kontrol edilmesini sağlayan bir sistem geliştirdik." diye konuştu.

"Şirketler teknolojik imkanlardan yararlanarak rekabet ortamına dahil olmalı"

Digitürk Finans Direktörü Burak Polat ise konuşmasında, "Pandemi öncesi de sektörün kendi dinamikleri nedeniyle dijitalleşmeyi büyük adımlarla atan işletmelerden biriyiz. Kriz öncesinde dijitale yaptığımız yatırımların yerinde olduğunu gördük ve bir sonraki yılın planlarında da daha fazla kaynak ayırmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Pandeminin her sektörde ciddi dönüşümlere neden olduğunu belirten Polat sözlerini şöyle tamamladı: "Nesnelerin interneti adını verdiğimiz IOT, yeni veri toplama mimarileri, veri analizi modellerinin geliştirilmesi, big data analizlerinin yapılması ve bu teknolojik imkanları kullanarak en doğru satış pazarlama ve finans kararlarının alınması 4.sanayi devriminin merkezinde olan kavramlar ve büyük önem taşıyor. Şirketlerin de bu kavramlardan faydalanarak kendini rekabetin içine sokması gerekiyor. Finans ve muhasebe profesyonellerinin de bu noktada data analizi, raporlama ve kontrol odaklı yetkinlik dönüşümü yaşaması gerekiyor." - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti 3. Sayfa
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti Politika
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis 3. Sayfa
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel saldırıya uğradı ve otomobili ateşe verildi
Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel saldırıya uğradı ve otomobili ateşe verildi
Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı
Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Özgür Özel Mensur Işık Engin Altay Mustafa Şentop
Magazin Emrah Huysuz Virjin Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Selçuk İnan Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Muğla Fransa Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber: "Kovid -19 krizi ile birlikte 'dijital finans ve muhasebe profesyonellerine' ihtiyaç artacak" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 16:08:44. #1.15#
title