Son dakika haber | Kovid-19 karantinasına rağmen evinde bulunmayan kişiye para cezası Son dakika haberi... Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce aralarında kafeler, restoranlar, çay bahçeleri, restoranlar, nikah salonları, camiler ve kuaför gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 493 noktada denetim gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetimler yaptı.

Pozitif ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ederek evinde bulunmadığı belirlenen bir kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA