Son dakika haber... Kovid-19 ile mücadelede "Haftalık Tematik Denetim" sürecine geçiliyor

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" sürecinde "Haftalık Tematik Denetim Planı" hazırlanacak.

Bakanlık, 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi.

Genelgede, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere, 4 risk grubuna ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Bu doğrultuda martta risk gruplarına göre uygulanacak tedbirlerin valiliklere bildirildiğine işaret edilen genelgede, mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan "Dinamik Denetim Modeli"nin hayata geçirildiği aktarıldı.

Risk grubuna göre, il bazında tedbirlerin uygulanacağına değinilen genelgede, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nin sürdürülebilirliği ve tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "temizlik, maske, mesafe" prensipleri ile hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uymanın yanı sıra yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için ekiplerin yapacağı çalışmalar haftalık program dahilinde icra edilecek.

Denetim programları oluşturulurken hiçbir alanın "denetim dışı" kalmasına müsaade edilmeyecek, haftalık konu/faaliyet bazlı planlamalar yapılacak.

Yarından itibaren bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyeti gerçekleştirilecek. Bu kapsamda denetlenecek yerler ve günleri ise şöyle:

6 Mart Cumartesi: Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler.

7 Mart pazar: Otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri.

8 Mart pazartesi: Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler.

9 Mart salı: Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları.

10 Mart çarşamba: İnternet kafeler/salonları, düğün veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, ı·ddaa ve milli piyango bayileri.

11 Mart perşembe: Cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler.

12 Mart cuma: Alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler.

Öte yandan pazar yeri, semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerler de kurulu olduğu ve faaliyette bulunduğu günlerde denetlenecek.

Denetimlerde yer alacaklar

Valilerin, vali yardımcılarının, kaymakamların eşlik edeceği denetimlerde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra kamu görevlileri, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının personelleri de yer alacak. Belediyeler, il özel idareleri, kamudaki iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden oluşturulan ekipler de görev yapacak.

Denetimlerde başta ticaret sanayi odası, esnaf odası, ziraat odası ve şoförler odası gibi meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplumun katılımına önem verilecek.

Ekipler denetimler sırasında, rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile iş yerlerini kurallara uymaya, sorumlu davranmaya davet edecek.

Denetimlerde, kademelendirilen tedbir düzeylerine uyulup uyulmadığının yanı sıra daha önceki genelgelerle getirilen yükümlülükler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar takip edilecek.

Yapılacak denetimlerde, "kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğu" anonslarla vatandaşlara duyurulacak.

Denetimler kapsamında yürütülenlere yönelik veriler, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasına anlık kaydedilecek.

Vali ve kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca bu kararlar alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ