Son dakika... KOVİD-19 HASTASI OĞUL, KAZA YAPAN BABASININ YANINA GELDİ
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Son dakika... KOVİD-19 HASTASI OĞUL, KAZA YAPAN BABASININ YANINA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu motosikletten düşen Cevat Özcan (54) yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu motosikletten düşen Cevat Özcan (54) yaralandı. Babasının kazada yaralandığını öğrenerek olay yerine gelen Temel Özcan, kendisine yaklaşan polislere koronavirüs hastası olduğunu söyleyerek uyardı. Tezcan Özcan, hemen eve dönerek karantinada kalması sonusunda polis tarafından uyarıldı.

Kaza, saat 19.00 sularında Gülüç Beldesi sahil yolunda meydana geldi. Cevat Özcan idaresindeki 67 TB 592 plakalı motosiklet, Seyhan Karasan yönetimindeki 81 AAE 982 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü Cevat Özcan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Cevat Özcan'ı özel hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü Seyhan Karasan ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KOVİD-19 HASTASI OĞUL ÖNCE KAZA YERİNE SONRA HASTANEYE GİTTİ

Babasının kaza yaptığı haberini alan Temel Özcan, otomobiliyle olay yerine geldi. Babasının motosikletini almak isteyen Temel Özcan, polis ekiplerine kendisine yaklaşmamalarını, kovid-19 hastası olduğunu söyledi. Polisler, yaşadıkları kısa süreli şaşkınlığın ardından Temel Özcan'a evden çıkmaması gerektiğini söyleyerek hemen karantinaya geri dönmesini istedi. Temel Özcan ise motosikleti kaza yerinde bırakarak hastaneye gitti. Hastane önünde babasının ambulanstan indirilmesini izleyen Temel Özcan, ardından acil servis önünden ayrıldı.

KİMSEYLE TEMAS ETMEDİ

Temel Özcan'ın annesi Zübeyde Özcan, oğlunun gerekli tedbirleri alarak kendisini hastaneye bıraktığını ardından da evine gittiğini söyledi. Zübeyde Özcan, kaza haberini alınca panikle dışarı çıktıklarını anlatarak, Babasının kaza yaptığını duyunca kimsemiz yok diyerek gitmek zorunda olduğunu söyledi. Bende arabanın arkasına oturdum. Ağzımda maske tedbiri aldım. Hiç arabadan inmedi o. Beni bıraktı. Ben eşimle ilgilendim. O geri eve gitti. Kimseyle temas kurmadı. Sadece beni getirdi. dedi.

Son dakika... KOVİD-19 HASTASI OĞUL, KAZA YAPAN BABASININ YANINA GELDİ
Son dakika... KOVİD-19 HASTASI OĞUL, KAZA YAPAN BABASININ YANINA GELDİ
Son dakika... KOVİD-19 HASTASI OĞUL, KAZA YAPAN BABASININ YANINA GELDİ
Son dakika... KOVİD-19 HASTASI OĞUL, KAZA YAPAN BABASININ YANINA GELDİ
Son dakika... KOVİD-19 HASTASI OĞUL, KAZA YAPAN BABASININ YANINA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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