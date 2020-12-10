KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölüm saatlik aklınızda oluyor"

Yozgat'ta katıldığı bir yakınının cenaze töreninde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve eşine de bulaştıran Muharrem Günal ile eşi, zorlu bir süreci atlatarak salgınla mücadeleyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yozgat'ta katıldığı bir yakınının cenaze töreninde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve eşine de bulaştıran Muharrem Günal ile eşi, zorlu bir süreci atlatarak salgınla mücadeleyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kovid-19'dan hayatını kaybeden akrabasının cenaze törenine katılan Günal (54), kısa süre sonra yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Sarıkaya Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Günal, yaklaşık 1 hafta burada tedavi gördükten sonra durumunun ağırlaşmasıyla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bir süre sonra eşi Türkan Günal da testi pozitif çıkınca Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gördü.

Günal çifti, zorlu bir sürecin ardından sağlık personelinin de desteğiyle sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Muharrem Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı cenaze töreninde Kovid-19'a yakalandığını, hastalığı eşine de bulaştırdığı için çok üzgün olduğunu belirtti.

Uzun süre tedavi gördüğünü vurgulayan Günal, "18 Ekim'de bir akrabam ölünce cenazeyle ilgilendim ve soğukta kaldığım için rahatsızlığım başladı. Zaten kendisi de Kovid-19'dan dolayı vefat etmişti. Biz de bu hastalığı kapmış olduk." dedi.

Kovid-19'u hiç kimsenin hafife almaması gerektiğini vurgulayan Günal, şunları kaydetti:

"Sarıkaya Devlet Hastanesinde 6 gün yattıktan sonra beni Kayseri Şehir Hastanesine sevk ettiler. Ateş ve öksürüğüm vardı. Buraya geldiğimde şikayetlerim arttı. 25 gün yoğun bakımda yattım. Yoğun bakımda ateşim düştükten sonra biraz rahatladım fakat orada 23 gün çok sıkıntı çektim. Günübirlik ölümü düşündüm. Nefes alamadığım günler oldu ve makineye bağlandım. Allah devletimize zeval vermesin. Ölüm saatlik aklınızda oluyor."

Kayseri Şehir Hastanesinde kendileriyle yakından ilgilenildiğinin altını çizen Günal, sağlık personeline teşekkür ettiğini söyledi.

Kurallara uyarak kalabalıktan uzak durulması uyarısında bulunan Günal, "Adet, kültür, düğün.... Onlar geçti. Bu illet giderse o eski günlerin yeniden gelmesini temenni ederim. Ben kendimi çok koruyan bir insandım. Kalabalığa girmeyen, sürekli maske takan, günlük yürüyüş yapan bir insan olmama rağmen bu hastalığa yakalandım ve 45 gündür bunu çekiyorum. Herkesin bu illetten uzak durup, birbirine saygı ve sevgi göstererek temizlik, maske ve mesafeye dikkat etmesini istiyorum." diye konuştu.

"Gecem gündüzüm yoktu, hep ağladım"

Türkan Günal da Kovid-19'un kocasından kendisine bulaştığını anlatarak, bu sürecin çok zor geçtiğini söyledi.

Kocasının hastalığı daha zor geçirdiğini belirten Günal, "Çok kötüydü, anlatamam. O, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatarken ben de 1 hafta Sarıkaya Devlet Hastanesinde yattım. Gecem gündüzüm yoktu, hep ağladım. Hep, 'ne olacağız' diye düşündüm. Çok zor bir dönemdi. Böyle bir şeyi hiç kimsenin yaşamasını istemem." ifadelerini kullandı.

"Cenaze törenine keşke gitmeseydik ama gitmek zorunda kaldık." diyen Günal, şöyle konuştu:

"Hastalık eşimden bana geçti. 10 gün de Kayseri Şehir Hastanesinde yattım, eşim daha ağır geçirdiği için ben kendimi unuttum. Biz gerçekten çok dikkat eden bir aileydik ama cenaze olunca çıkmak zorunda kaldık fakat başkaları çıkmasın. Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor, baş veya diş ağrısı gibi değil, çok farklı, Allah kimsenin başına vermesin."

Türkan Günal, bu zorlu süreçte yanlarında oldukları için sağlık personeline de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün