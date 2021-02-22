Son dakika haber... KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsanın öleceğini düşünüp eşiyle vedalaşması çok zor geliyor"

MESUT KARADUMAN/ CİHAN DEMİRCİ - Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenen taksi şoförü Ozan Serkan Baran ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servis doktoru Celal Hüseyin, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan taksi şoförü Ozan Serkan Baran (37), AA muhabirine, bir süre önce vücudunda ağrıların artması üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Önce hastanede ardından evde ilaç tedavisi ile bir buçuk ayda sağlığına kavuştuğunu anlatan Baran, hayatı boyunca unutamayacağı çok zor bir süreç yaşadığını ifade etti.

Bu hastalığın insana bütün direncini kaybettirdiğini vurgulayan Baran, "İstanbul'a gitmiştim, sanayi sitesinde bir gün kaldım. Döndükten sonra ağrılarım başladı ve zamanla arttı. Bunun üzerine hastaneye gidip test yaptırdım, pozitif olduğumu öğrendim. Ağrılarım daha da artmıştı. Aynı zamanda da şeker ve tansiyon hastasıydım." dedi.

Hastanedeki tedavi sürecinde hayatı boyunca unutamayacağı olaylar yaşadığını dile getiren Baran, "Yanımda yaşlı bir teyze ölmüştü. O teyze ölünce beni daha çok ölüm korkusu sarmaya başladı. 5 gün boyunca hep öleceğimi düşündüm. Eşimle, ailemle vedalaştım. İnsanın öleceğini düşünüp eşiyle vedalaşması çok zor geliyor. Hastanede kendime gelince eve gönderildim. Evde de çok fazla ağrılarım oldu. Sanki kemiklerimi kurt kemiriyor gibi hissediyordum. Ben hayatımda böyle bir acı çekmedim." ifadelerini kullandı.

Baran, Kovid-19'a yakalandıktan sonra 14 kilo verdiğini, normalde 400'e çıkan şekerinin koronavirüse yakalanınca 700-800'lere kadar çıktığını anlattı.

Bu hastalığın insana "ecel terleri" döktürdüğünü vurgulayan Baran, şöyle konuştu:

"Bu salgın hafife alınacak gibi değil. Koronavirüsü atlatmama rağmen ağrılarım devam ediyor. Şu anda rahat rahat çök kalk yapamıyorum, merdiven çıkıp, rahat koşamıyorum. Kilo kaybım devam ediyor. Kimse, bana bir şey olmaz, demesin. Ben de gençliğime güvendim ama bu salgın gençliğe bakmıyor. Genç insanlar da bu salgından dolayı ölüyor. Bu süreç, yaşayanlar için çok kötü geçiyor."

Dr. Hüseyin: "Tabiri caizse saç tellerime kadar ağrıdığını hissettim"

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servis doktoru Celal Hüseyin ise dikkat etmesine rağmen hastalığın kendisine de bulaştığını söyledi.

Testi pozitif çıktıktan sonra ertesi gün halsizlik ve eklem ağrıları yaşamaya başladığını belirten Hüseyin, "Tabiri caizse saç tellerime kadar ağrıdığını hissettim. Bu hastalık kesinlikle 'geçirelim, atlatalım ve kurtulalım' denilecek bir hastalık değil. Önemli olan yakalanmamak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır." dedi.

Hüseyin, ilerleyen günlerde evinde izole olup ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Hastanede görev yaptığı sürede Kovid-19 hastaları ile unutamadığı üzücü anıları olduğunu anlatan Hüseyin, şöyle devam etti:

"Yakın bir arkadaşımın babası Kovid-19 tedavisi devam ederken durumu kötüleşince yoğun bakıma alındı. Maalesef vefat etti. Arkadaşımın dediğini unutamıyorum. 'Babamla vedalaşma fırsatı bile bulamadım.' dedi. Maalesef böyle üzücü bir durum yaşandı. Bulaşma riski nedeniyle Kovid-19 servisine hasta yakınları giremiyor. Hastalar yakınlarıyla vedalaşamadan vefat ediyor. Beni en çok etkileyen durum buydu."

Hüseyin, hastalığı geçirenlerin de maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci