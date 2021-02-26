ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "El yüz yıkamaya giderken bile nefes darlığı çekiyordum"

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden bu yana yoğun çaba gösteren, bu süreçte yakalandıkları hastalığı yenerek görevlerinin başına dönen Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorlar yaşadıklarını anlattı.

Kardiyoloji Uzmanı Mehmet Ali Derya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte vaka sayısının zirve yaptığı bir dönemde hastalığa yakalandığını söyledi.

Hastalığın ilk olarak ateş ve halsizlik olarak kendini gösterdiğini belirten Derya, "Şikayetlerimin artması ve sırt ağrılarımın başlamasıyla birlikte ben şüphelenmeye başladım ve acil servisteki arkadaşlarımla görüşerek tomografi çektik. Tomografide sol tarafta biraz lezyon görünce test yaptım ve test sonucum pozitif çıktı. O gün de nöbetçiydim nöbetimi de arkadaşlarıma devrederek eve geçtim, kendimi izole ettim." dedi.

Derya, Kovid-19'un vücutta gösterdiği tepkinin diğer hastalıklardan farklı olduğunu, bu nedenle kişinin hastalığa yakalandığını fark ettiğini anlattı.

Hastalığın 5-6. günlerinde ağırlaştığını aktaran Derya, şöyle devam etti:

"Birinci haftada artık nefes darlığı yapmaya başladı ve dayanılmayacak düzeye ulaştı. Lavaboya giderken bile kandaki oksijen miktarının yüzde 85'e düştüğünü fark ettim. Normal el yüz yıkamaya giderken bile nefes darlığı çekiyordum. Gelip yatağa uzanınca oksijen düzeyim düzeliyordu. Gerçekten çok zor bir hastalığı atlattım. Hiç kimsenin 'Ben gencim bana bir şey olmaz.' diyemeyeceği bir hastalık bu. Kimin hastalığı nasıl geçireceği gerçekten bilinmiyor. Kimse yaşına, sportifliğine güvenmesin çünkü virüsün bunlara çok bakmadığını düşünüyorum. Vatandaşlarımız mutlaka kendilerini korusunlar. Ailelerinde özellikle yaşlı bireyler varsa onları korusunlar. Yine ailelerde bebek varsa bebeğe dikkat etsinler, bebeğe bulaştığında bütün aileye bulaşıyor. Bizim ailemizde de aynı şey oldu sadece ben değil bütün ailem hastalığı beraber geçirdik."

Hastalığın fiziksel olarak kendisinde büyük bir yorgunluk bıraktığını kaydeden Derya, halsizliğinin halen devam ettiğini, eski gücüne ulaşamadığını sözlerine ekledi.

"Kemiklerimin içi sızlıyordu"

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Salim Reşitoğlu da öksürük ve sırt ağrısı şikayetiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hemen kendini izole ettiğini belirtti.

Aile olarak karantinaya girdiklerini aktaran Reşitoğlu, şunları kaydetti:

"Eşim ve çocuğumuzun da testleri pozitif çıktı. Karantinada iken inanılmaz bir bel ağrısı ve halsizlik yaşadım. Daha önce hiç böyle bir halsizlik ve bel ağrısı yaşamamıştım. Bel fıtığım da var ama daha önce böyle bir bel ağrısı olmamıştı, sanki böyle kemiklerimin içi sızlıyordu. Uzun bir süre yorgunluk sürdü. Çok şükür sonra yavaş yavaş iyileştim.

Yaptığımız testlerin negatif gelmesiyle birlikte görevimizin başına döndük. Şu anda sadece halsizlik yaşıyorum. Daha önce ağır grip geçirdiğim oldu ama hiç bir zaman böyle bir yorgunluk, halsizlik yaşamadım. Demek ki virüs vücudumu baya yormuş ki halen yorgunluk, halsizlik devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan