Son dakika haber | Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor

Son dakika haber | Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İtalya'da yürütülen yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmiş kişilerin, taburcu edildikten iki ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

İtalya'da yürütülen yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmiş kişilerin, taburcu edildikten iki ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

Avrupa Nöroloji Akademisinin (EAN) 7. Kongresi'nde sunulan araştırma raporunda, Kovid-19 hastalarının nörobilişsel yeteneklerinin test edilmesi için taburcu edildikten iki ay sonra beyin MR'larının çekildiği belirtildi.

Çalışmada, hastaların yüzde 50'sinden fazlasının bilişsel sorunlar, yüzde 16'sının çalışma belleğini yönetme, esnek düşünme ve bilgi işlemeyle ilgili sorunlar, yüzde 6'sının görsel-uzamsal sorunlar yaşadığı, yüzde 6'sında hafızayla ilgili problemler ve yüzde 25'inde tüm bunların kombinasyonunun görüldüğü kaydedildi.

Her 5 hastadan birinde travma sonrası stres bozukluğunun, yüzde 16'sında ise depresyon belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.

Bilişsel ve patolojik sorunların gençleri daha çok etkilediğine işaret edilen araştırmada, 50 yaş altındaki hastaların çoğunun çalışma belleğini yönetme, esnek düşünme ve bilgi işlemeyle ilgili sorunlar yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Vita-Salute San Raffaele Üniversitesinden araştırmanın baş yazarı, Prof. Massimo Filippi, "Çalışmamız, önemli bilişsel ve davranışsal sorunların Kovid-19 ile ilişkili olduğunu ve birkaç ay sonra da devam ettiğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Angela Merkel Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Hülya Avşar Sinan Çetin Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:30:56. #1.14#

title