Son dakika haber... Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1271, Hindistan'da 1059, Meksika'da 650 kişi öldü
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Son dakika haber... Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1271, Hindistan'da 1059, Meksika'da 650 kişi öldü

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1271, Hindistan'da 1059, Meksika'da 650 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber... Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1271, Hindistan'da 1059, Meksika'da 650 kişi öldü
26.08.2020 08:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:26

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1271, Hindistan'da 1059, Meksika'da 650 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1271 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 116 bin 580'ne, vaka sayısı da 47 bin 134 artarak 3 milyon 669 bin 995'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 765 bin 670 vaka ve 28 bin 912 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 848 bin 395 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1059 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 59 bin 449'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 67 bin 151 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 234 bin 475'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 467 bin 759 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 650 artarak 61 bin 450'ye ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 916 artışla 568 bin 621'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 393 bin 101 kişi de iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

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