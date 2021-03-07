Son dakika haber: Kovid-19'da "yüksek riskli" Mersin'de sessizlik hakim
07.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:38
Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek riskli" iller arasındaki Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek riskli" iller arasındaki Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında sessizlik hakimdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci