Son dakika haber: Kovid-19'da "yüksek riskli" Mersin'de sessizlik hakim
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Son dakika haber: Kovid-19'da "yüksek riskli" Mersin'de sessizlik hakim

07.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:38

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek riskli" iller arasındaki Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek riskli" iller arasındaki Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında sessizlik hakimdi.

Son dakika haber: Kovid-19'da 'yüksek riskli' Mersin'de sessizlik hakim
Son dakika haber: Kovid-19'da 'yüksek riskli' Mersin'de sessizlik hakim
Son dakika haber: Kovid-19'da 'yüksek riskli' Mersin'de sessizlik hakim
Son dakika haber: Kovid-19'da 'yüksek riskli' Mersin'de sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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