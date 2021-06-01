Son dakika haber | Kovid-19'da normalleşmenin devam ettiği İspanya'da son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Kovid-19'da normalleşmenin devam ettiği İspanya'da son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Kovid-19'da normalleşmenin devam ettiği İspanya'da son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 388 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 388 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 120'ye kadar geriledi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 30 artışla can kaybı 79 bin 983'e, vaka sayısı da 3 milyon 682 bin 778'e ulaştı.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkıyor

Normalleşmenin devam ettiği, bar ve restoranların gece saat 01.00'e kadar açık kaldığı ülkede, bazı yerel yönetimler temmuz ayından itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Günde 600 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 19,8'inde (9 milyon 405 bin 245) aşılama süreci tamamlandı.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağını öne sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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