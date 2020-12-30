Son dakika haber: Kovid-19'a rağmen İzmir organ bağışında yine ilk sırada yer aldı

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl 4 bin 184 kişinin organ bağışında bulunduğu İzmir, son 8 senedir bu alanda lider durumda bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl 4 bin 184 kişinin organ bağışında bulunduğu İzmir, son 8 senedir bu alanda lider durumda bulunuyor.

Türkiye'de organ bağışı, 2016 yılından bu yana düzenli bir artış gösterdi. 2018'de 100 bin 349, 2019'da 121 bin 154 kişi organlarını bağışlarken, Kovid-19 nedeniyle bu sene organ bağışçısı sayısı 22 bin 301'de kaldı.

Bu alanda 2013'ten bu yana ilk sırada yer alan İzmir'de geçen 8 senede 78 bin 165 kişi organ bağışında bulundu.

Geçen yıl İzmir'de 13 bin 6 kişi organ bağışı kararı alırken, bu rakam salgının etkisiyle bu yıl 4 bin 184 kişi olarak gerçekleşti. İzmir'den sonra en fazla bağış yapan iller İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Balıkesir oldu.

İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Özgür Sönmez, AA muhabirine, Kovid-19'un, organ bağışını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Organ nakli bekleyen hasta sayısının artmaya devam ettiğini hatırlatan Sönmez, "İzmir halkı organ bağışı konusunda çok duyarlı. İzmir, 2013 yılından bu yana Türkiye şampiyonu. Bu konudaki çalışmalarımıza Kovid-19'a rağmen sosyal medya üzerinden devam ettik. Bu yıl 4 bin 184 vatandaşımız hastanelerde bulunan organ bağış birimlerine organlarını vereceklerini taahhüt etti. Böylelikle yine Türkiye'de en çok bağış yapan kentlerin içinde birinci olduk." diye konuştu.

Sönmez, 2020 yılında kentte 144 hastaya nakil yapıldığını dile getirdi.

Kentteki kamu ve özel hastanelerin, uygun donör bulunması halinde her zaman nakil yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

"Organ nakli konusunda önemli hekimlere ve alt yapıya sahibiz. Kovid-19 salgınıyla birlikte nakil öncesi yapılan işlemler de değişti. Artık nakil yapılacak donörden ve kadavradan 24 sat arayla 2 PCR testi yapıyoruz. Onun yanında bilgisayarlı tomografi çekerek, akciğerlerinde bir tutulum olup olmadığına bakılıyor. Göğüs ve enfeksiyon uzmanlarının yaptıkları kontrollerin ardından organ nakline karar veriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler