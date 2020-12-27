Son dakika haber | Kosova Dışişleri Bakanı Stublla Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi: Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 28 Aralık 2020 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınması öngörülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı