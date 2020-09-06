Son dakika haber... Kosova Demokratik Türk Partisi'nden ortağı olduğu hükümete "Kudüs" tepkisi Son dakika haberlerine göre Kosova Demokratik Türk Partisi, (KDTP) Kosova'nın Kudüs'de büyükelçilik açılması yönünde kararı alması üzerine ortağı olduğu hükümete tepki gösterdi.

Kosova Demokratik Türk Partisi, (KDTP) Kosova'nın Kudüs'de büyükelçilik açılması yönünde kararı alması üzerine ortağı olduğu hükümete tepki gösterdi. KDTP, "Kosova'nın Kudüs'de büyükelçilik açma ihtimalinin konuşulması dahi derin bir hayal kırıklığı ve endişe neden olmuştur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde, Kosova ve Sırbistan arasında 4 Eylül akşamı Beyaz Saray'da imzalanan ekonomik normalleşme anlaşmasına ilişkin Kosova Demokratik Türk Partisi'nden açıklama geldi. Anlaşmadaki, Ujman (Gazivoda) Gölü ile Kosova Cumhuriyeti'nin Kudüs'de büyükelçilik açmasını öngören maddelere tepki gösterilen açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 04 Eylül 2020 tarihinde Beyaz Saray'da imzalanan Washington Anlaşması'nın, Kosova Cumhuriyeti ile Sırbistan arasında uzun süredir devam eden diyalog sürecinin en önemli aşamalarından biri olduğu kanaatindeyiz. Üzülerek belirtmek isteriz ki, anlaşmanın üzerinden 48 saat geçmesine rağmen, ortağı olduğumuz Hoti Hükümeti yetkilileri tarafından 6 parlamenter grubuna anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili henüz bilgi verilmemiştir. Ancak söz konusu anlaşmanın medyaya yansıyan ayrıntıları ve devlet yetkililerinin sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları değerlendirmelerden anlaşılmaktadır ki, Washington Anlaşması kaygı verici maddeler içermektedir. Kosova Cumhuriyeti'nin Ujman Gölü üzerindeki yetkilerini ikinci bir taraf ile paylaşması, devlet egemenliğimize zarar verecektir. Beyaz Saray'da imzaların atıldığı masaya bağımsız ve egemen bir devlet olarak oturan Kosova Cumhuriyeti'nin, bu statüsüne yakışır adımlar atması gerektiği düşüncesindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

KDTP'nin açıklamasının devamında ise Kudüs vurgusu yapılarak, "Diğer yandan Kosova Cumhuriyeti'nin Kudüs'de büyükelçilik açma ihtimalinin konuşulması dahi bizlerde derin bir hayal kırıklığı ve endişe neden olmuştur. Kudüs'ün İsrail tarafından işgali, BM kararları ile uluslararası toplum tarafından reddedilmişken, Kudüs'te büyükelçilik açmak Kosova Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuku ihlal etmesine neden olacak, uluslararası arenada imajını zedeleyecek, birçok ülkenin bugüne kadar Kosova'ya sağladığı desteğin tehlikeye girmesine neden olacak ve gelecekte ülkemizin diğer devletler tarafından tanınmasına ve uluslararası örgütlere katılımına da engel teşkil edebileceği gibi var olan tanımaların geri çekilmesi riskini de doğuracaktır. Kosova Demokratik Türk Partisi'nin, ortağı olduğu hükümet yetkilileri ile önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği görüşmeler neticesinde net tutumunu belli ederek bu doğrultuda hareket edeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA