Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2'si daha tedavi için Türkiye'ye getirildi
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Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2'si daha tedavi için Türkiye'ye getirildi

07.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:12

Kosova'nın Ferizovik şehrindeki bir restoranda önceki gün meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 4 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Kosova'nın Ferizovik şehrindeki bir restoranda önceki gün meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 4 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla patlamada ağır yaralanan 4 kişinin Türkiye'de tedavi edilmesi için Kosova'ya ambulans uçak gönderildi.

Yaralıların 2'si 08.50'de ambulans uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Yaralılar buradan ambulanslarla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer 2 yaralıyı da getirmek için Kosova'ya giden ambulans uçak, saat 16.00'da Priştine Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı. Ambulans uçak 17.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yaralılar terminalde bekleyen ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ferizovik'teki bir restoranda önceki gün meydana gelen tüp patlaması sonucunda 40'tan fazla kişi yaralanmış, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 14 kişi başkent Priştine'deki Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi'ne sevk edilmişti.

Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2'si daha tedavi için Türkiye'ye getirildi
Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2'si daha tedavi için Türkiye'ye getirildi
Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2'si daha tedavi için Türkiye'ye getirildi
Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2'si daha tedavi için Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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