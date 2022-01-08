Kosova'da kripto para madenciliğine karşı operasyon

Kosova'da enerji krizi nedeniyle kripto para madenciliğinin yasaklanmasının ardından polis kripto para madenciliği yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonda, 272 cihaza el konuldu, 1 kişi gözaltına alındı.

Kosova'da baş gösteren enerji krizinin ardından geçtiğimiz günlerde kripto para madenciliğinin yasaklanmıştı. Krizle mücadele kapsamında getirilen yasağın ardından polis, sabah saatlerinde Sırpların çoğunlukta olduğu ülkenin kuzeyindeki Leposaviç kasanasında kripto para madenciliği yapanlara operasyon düzenledi. Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla yaptığı açıklamada, Leposaviç kasabasına bağlı Trebits köyünde düzenlenen operasyonda 1 kişinin gözaltına alındığını ve kripto para üretiminde kullanılan 272 cihaza el konulduğunu bildirdi.

Bakan Sveçla, "Operasyon sorunsuz şekilde tamamlandı. Operasyonlar, meclis ve hükümetin kararının tam olarak uygulanmasına kadar devam edecektir" dedi.

EL KONULAN CİHAZLARIN 1 AYLIK ELEKTRİK TÜKETİMİ 500 EVİN ORTALAMA TÜKETİMİNE EŞİT

Maliye Bakanı Hekuran Murati ise yaptığı açıklamada, "Ülkenin kuzey kesiminde bu sabah düzenlenen polis operasyonunda, kripto para üretiminde kullanılan 272 cihaza el konuldu. Bu cihazların kesintisiz çalışması durumunda yaklaşık 300 bin kWh yani 500 evin ortalama tüketimi kadar elektrik harcar. Güncel ithalat fiyatları ile bu, aylık 60 bin ila 120 bin euroya tekabül etmektedir" dedi.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların elektrik faturalarını ödememesi sebebiyle, kripto para madenciliği ülkenin bu bölümünde yoğun bir şekilde yapılıyor. Kosova Polisi, geçtiğimiz günlerde Güney Mitroviça'da kripto para üretiminde kullanılan 67 cihaza el koymuştu.

(Ercan Kasap/İHA)

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