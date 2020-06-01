Son dakika haber! Koruma altına alınan 'Kaz gölü' kurumaktan kurtarılarak doğal görünümüne yeniden kavuştu Son dakika genel haberine göre Koruma altına alınan 'Kaz gölü' kurumaktan kurtarılarak doğal görünümüne yeniden kavuştu Koruma altına alınan Kaz gölü kurumaktan kurtarılarak doğal görünümüne yeniden kavuştu.

Koruma altına alınan 'Kaz gölü' kurumaktan kurtarılarak doğal görünümüne yeniden kavuştu

SİVAS - Koruma altına alınan Kaz gölü kurumaktan kurtarılarak doğal görünümüne yeniden kavuştu.

Sivas'ın Zara İlçesi Eymir köyü sınırları içerisinde bulunan ve yok olmaya yüz tutan doğa harikası Kaz Gölü, 2017 Kasım ayında kanal açılarak sulak alanın bir kısmı boşaltılması ile tahribata uğramıştı. Kuşların kuluçka döneminde ise sazlık alanda çıkan yangın gölde önemli zarara neden oldu.

Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından yaklaşık 2 yıl önce geliştirilen "Kaz Gölüne Sahip Çıkalım" projesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Sulak alan Koruma Yönetmeliği" kapsamında koruma altına alındı. Koruma altındaki göl, kısa sürede kendini yenileyerek eski güzelliğine kavuştu.

Zara ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaz Gölü', 135 göçmen kuş türünün kuluçkaya yattığı ya da konakladığı; 22 memeli, 11 sürüngen, 8 iki yaşamlı türüne ve tıpta kullanılan sülüklere ev sahipliği yapan; çok zengin bir habitata ev sahipliği yapıyor.

Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından gölde yapılacak olan çalışmalar ile Kaz Gölü'nün barındırdığı onlarca kuş çeşidiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA