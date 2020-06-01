Son dakika haber! Koronavirüsün yolcu davranışlarına ve ulaştırma sistemine etkisi değerlendirilecek Gelen son dakika haberine göre Toplu Ulaşım Bilim Kurulunca vatandaşlara sunulan anketle, salgının yolcu davranışına ve ulaştırma sistemine etkisi değerlendirilecek.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulunca vatandaşlara sunulan anketle, salgının yolcu davranışına ve ulaştırma sistemine etkisi değerlendirilecek. İstanbul Valiliğince oluşturulan, içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı Toplu Ulaşım Bilim Kurulunun araştırması sonucu dünyanın en yoğun trafiklerinden birine sahip İstanbul hakkında verilere ulaşma amaçlanıyor. Çalışma, salgın sonrası yeni normallerin belirlenmesi ve yolcu davranışlarındaki değişikliklerin analiz edilmesi amacıyla da kullanılacak. Toplu Ulaşım Bilim Kurulunda İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Özen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir yer alıyor. Anket "https://forms.gle/9Degdk4LaTiGF2HU9" linki üzerinden doldurabiliyor. Kaynak: AA